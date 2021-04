Covid-19: les cas continuent d’augmenter « à un rythme inquiétant » (OMS)

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistré chaque semaine dans le monde a presque doublé au cours des deux derniers mois, selon les dernières estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui reste prudente sur l’établissement d’un « passeport vaccinal ».

Partout dans le monde, les cas de Covid-19 et les décès liés au virus continuent d’augmenter « à un rythme inquiétant », a alerté l’OMS.

« Ce taux se rapproche du taux d’infection le plus élevé que nous ayons connu jusqu’à présent pendant la pandémie », a déclaré vendredi le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse virtuelle organisée depuis Genève.

Au niveau mondial, l’OMS dit continuer d’évaluer l’évolution de la pandémie et d’ajuster ses conseils en conséquence. En vertu du Règlement sanitaire international, le comité d’urgence de l’agence onusienne a tenu sa septième réunion jeudi. Ce comité devrait publier ces recommandations lundi, a annoncé le directeur général de l’organisation.

« À l’échelle mondiale, notre message à tous, dans tous les pays, reste le même : nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à la pandémie », a répété Dr Tedros.

A ce jour, l’OMS a enregistré plus de 138,4 millions de cas de Covid-19 dans le monde, dont près de 3 millions de décès.

A la date du 15 avril, plus de 751,4 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées à travers le monde, selon l’OMS.

S’agissant de l’établissement d’un « passeport vaccinal » pour faciliter la reprise des voyages internationaux, l’OMS s’est voulue prudente concernant cette possibilité. L’agence onusienne estime que toute décision en la matière doit être prise sur une base scientifique et en prenant en compte les conséquences sur le plan de l’équité.

« D’un point de vue scientifique, en ce qui concerne un « passeport vaccinal », l’essentiel est que vous ne soyez pas contaminé et que vous ne voyagez pas si vous êtes contaminés », a insisté Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, rappelant que de nombreux pays proposent non seulement une vaccination avant les voyages mais surtout des tests (PCR et antigènes) négatifs.

« Mais nous ne sommes pas encore au stade où nous avons fixé des critères concernant le niveau d’anticorps qui est jugé comme étant protecteur », a-t-elle ajouté.

S.L. (avec MAP)