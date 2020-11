Covid-19: le vaccin de Pfizer et BioNTech « efficace à 95% »

Les sociétés de biotechnologie américaine et allemande Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin expérimental contre la Covid-19 a été testé « efficace à 95% » dans les résultats finaux d’une étude pivot, et montre des signes rassurants de sécurité.

Ces résultats marquent une étape importante alors que les deux entreprises se préparent à demander aux autorités sanitaires d’autoriser l’utilisation générale du vaccin notamment aux Etats-Unis.

Pfizer prévoit ainsi de demander l’autorisation du vaccin dans les jours qui viennent, ce qui le laisse sur la bonne voie pour être distribué d’ici la fin de l’année une fois autorisé, selon les médias US.

A titre comparatif, le taux d’efficacité de 95% du vaccin de Pfizer est égal à celui des vaccins contre le zona et la rougeole, d’autant plus que les chercheurs n’ont détecté aucun problème de sécurité sérieux lors des phases d’essais, selon l’entreprise américaine.

Le vaccin semble aussi être bien toléré après un examen des données de 8.000 sujets de l’étude, ont déclaré les deux sociétés, précisant qu’un effet secondaire grave était la fatigue, rapporté par 3,8% des sujets, alors que 2% des sujets ont signalé des maux de tête.

L’administration américaine a financé à hauteur de 9 milliards de dollars les recherches menées par plusieurs développeurs de vaccins dans l’espoir de pouvoir vacciner l’ensemble des Américains.

Depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis en mars dernier, plus de 11 millions d’infections à la Covid-19 ont été recensées dans le pays, qui est le plus endeuillé au monde par le virus, avec plus de 248.000 décès.

S.L. (avec MAP)