Covid-19: le point sur la situation en Espagne

La pandémie de coronavirus a fait 301 décès en Espagne au cours des dernières 24 heures, contre 331 la veille, a annoncé, mardi, le ministère de la Santé. Le bilan total s’élève désormais à 23.822 morts depuis l’apparition du virus, contre 23.521 décès enregistrés jusqu’au lundi, ressort-il des données du ministère.

Le nombre des cas confirmés par le test de dépistage du coronavirus dit PCR a atteint 210.773, en hausse de 1.308 en 24 heures. Quelque 38.369 professionnels de la santé ont été infectés par le Covid-19 en Espagne.

Sur le nombre total de cas confirmés, 1.673 personnes ont été guéries en 24H, portant à 102.548 le nombre total des rétablissements.

Madrid reste de loin la communauté autonome la plus touchée du pays, avec 59.784 cas de contamination confirmés et 8.048 décès, suivie de la Catalogne avec 4.808 morts et 48.158 cas confirmés.

L’Espagne est entrée le 14 avril dans son deuxième mois de confinement prévu jusqu’au 9 mai inclus.

Un léger assouplissement du confinement strict décrété dans le pays a été adopté cette fois-ci, en autorisant les enfants de moins de 14 ans à sortir, accompagnés d’un adulte et pendant une heure maximum, à partir du 26 avril. Les plus de 14 ans, comme les adultes, ne devraient pas attendre trop longtemps pour pouvoir être autorisés à se promener ou à faire du sport. Ce sera à partir du 2 mai si l’évolution de l’épidémie de coronavirus est “favorable”, a souligné le président du gouvernement, Pedro Sánchez.

S.L. (avec MAP)