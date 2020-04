Covid-19: le point sur la situation aux Etats-Unis, nouvel épicentre de la pandémie

Voici le point sur la situation, l’impact et les mesures prises aux Etats-Unis, devenus l’épicentre mondial de la pandémie du coronavirus:

– Nombre total de cas confirmés mercredi à 11h00 (GMT-5): 189.753.

– Le nombre total de décès est de 4.090 contre 7.141 guérisons (Statistiques de l’Université de John Hopkins).

– Le président Donald Trump a prévenu les Américains que les deux prochaines semaines pourraient être “très douloureuses”.

– Selon des projections, le COVID-19 pourrait tuer entre 100.000 et 240.000 Américains.

– L’Etat de New York et ses voisins de New jersey et Connecticut concentrent le grand nombre de cas d’infection. Plus de 75.000 cas ont été enregistrés à New York qui déplore 1.550 morts.

– Le système de santé au niveau de l’Etat de New York qui compte 20 millions d’habitants, est sous pression en raison de l’affluence d’un nombre inédit de malades. Le gouverneur Andrew Cuomo a lancé un appel à l’aide au personnel médical des autres Etats qui ne sont pas encore confrontés au pic de la pandémie.

– Le “National Tennis Center” de New York, complexe sportif qui abrite annuellement le Grand Chelem du “US Open” de tennis, est en train d’être converti en hôpital de campagne pour alléger la pression sur les hôpitaux.

– Dans les Etats de Washington et de la Californie, au départ des épicentres de l’épidémie dans le pays, un ralentissement du nombre de cas a été relevé.

– Le gouvernement américain a donné son feu vert pour un test de deux minutes pour le coronavirus, une décision susceptible d’accroitre la capacité de test qui s’est améliorée mais n’atteint toujours pas les objectifs tracés par les gouverneurs de nombreux Etats.

– Dans les prisons des Etats-Unis, les plus peuplées au monde, un confinement de deux semaines a été ordonné, à partir de ce mercredi, pour tous les détenus afin d’éviter une flambée de l’épidémie.

– L’activité manufacturière, qui représente environ 12% de la première économie mondiale, s’est contractée au mois de mars sous l’effet des répercussions économiques considérables de l’épidémie.

– Les restrictions prises pour freiner la propagation de la pandémie ont paralysé la frontière entre le Mexique et les États-Unis, la plus fréquentée au monde avec près d’un million de passages par jour.

– Invoquant la pression sur le système de santé aux Etats-Unis, les gardes-côtes américains ont prévenu les navires de croisière battant pavillon étranger de prendre en charge les personnes atteintes de COVID-19 pendant une “période indéfinie” en mer ou à solliciter l’aide à d’autres pays.

– Les États-Unis ont annoncé un investissement initial de près de 274 millions de dollars dans les secours d’urgence sanitaire et humanitaire pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie du coronavirus dans 64 des pays les plus à risque.

M.S. (avec MAP)