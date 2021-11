Covid-19: le nouveau variant mobilise l’OMS

Des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunissent à Genève pour déterminer si le nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud doit être classifié comme « préoccupant » ou « à suivre », a indiqué vendredi un porte-parole de l’OMS.

Il faudra « plusieurs semaines » pour comprendre le niveau de transmissibilité et de virulence du nouveau variant nommé B.1.1.529, a expliqué Christian Lindmeier, lors d’un point de presse à Genève.

« Les premières analyses montrent que ce variant présente un grand nombre de mutations qui nécessitent et feront l’objet d’une étude plus approfondie », a-t-il affirmé.

« Il nous faudra quelques semaines pour comprendre l’impact de ce variant. Les chercheurs travaillent pour mieux comprendre les mutations et ce qu’elles pourraient signifier en termes de transmissibilité ou de virulence du variant, et quelles pourraient être les effets sur les outils de diagnostics, les traitements et les vaccins », a-t-il dit.

Il a indiqué, par ailleurs, que « l’OMS recommande aux pays de continuer à appliquer une approche scientifique et fondée sur les risques lors de la mise en oeuvre des mesures relatives aux voyages, conformément aux recommandations temporaires du Comité d’urgence ». « A ce stade, encore une fois, la mise en oeuvre de mesures de restrictions aux voyages est déconseillée », a-t-il souligné. Pour faciliter les débats publics sur les variants, l’OMS nomme les variants à l’aide du nom des lettres de l’alphabet grec (alpha, bêta, gamma, delta…), plus accessible à un public non scientifique et qui permet d’éviter de stigmatiser le pays où ce variant est initialement découvert.

Tous les virus, y compris le SARS-CoV-2 qui est responsable du Covid-19, mutent avec le temps. La plupart des mutations n’ont que peu ou pas d’incidence sur les propriétés du virus. Cependant, certaines mutations peuvent affecter les propriétés d’un virus et influer, par exemple, sur la facilité avec laquelle il se propage, la gravité de la maladie qu’il entraîne ou l’efficacité des vaccins et des médicaments.

L’OMS suit et évalue l’évolution du SARS-CoV-2 depuis janvier 2020, en collaboration avec ses partenaires. L’apparition, fin 2020, de variants qui présentaient un risque accru pour la santé publique mondiale a conduit à caractériser des variants à suivre et des variants préoccupants, afin de hiérarchiser les activités de surveillance et de recherche au niveau mondial pour orienter la riposte à la pandémie.

S.L. (avec MAP)