Covid-19: le nombre de décès à la baisse en France

Le nombre moyen de décès constatés chaque jour en France, toutes causes confondues, s’inscrit à la baisse depuis début mai, après un pic en janvier puis une stagnation depuis la mi-mars, indique l’Insee dans son bilan hebdomadaire des décès pendant l’épidémie de Covid-19.

Alors que 2150 morts étaient enregistrés chaque jour en moyenne en janvier, puis 2040 en février et un peu moins de 1900 en mars et en avril, ce nombre est tombé à 1740 morts par jour en moyenne pendant la première quinzaine de mai, puis à un peu plus de 1600 sur la période allant du 16 mai au 7 juin (derniers chiffres disponibles), selon ce bilan de l’institut national des études statistiques dont se font écho les médias du pays.

Du 1er janvier au 7 juin, 301.263 décès ont été enregistrés en France, soit 8% de plus que pour la même période de 2019, année sans Covid mais avec une grippe saisonnière virulente. Le chiffre est quasiment stable (+1%) par rapport à 2020, année de l’irruption de la pandémie.

Dans le détail, l’excédent de décès par rapport à 2019 est plus important en Provence-Alpes-Côte d’Azur (+15%), dans les Hauts-de-France (+13%), et en Île-de-France (+11%).

Selon l’Insee, en procédant à une comparaison des décès de 2021 à ceux d’il y a deux ans, le constat qui se dégage est que leur nombre n’augmente que pour les tranches d’âges de 65 ans et plus: +13% pour les 65-74 ans comme pour les 75-84 ans.

Pour les plus de 85 ans, l’excédent de décès par rapport à 2019 n’atteint que 7% du 1er janvier au 7 juin. Il est même quasiment stable (+1%) si l’on ne tient compte que du dernier mois pour lequel les chiffres sont disponibles (7 mai au 7 juin).

Selon l’Insee, ceci peut s’expliquer par l’effet de la vaccination contre le Covid – dont les plus âgés ont été les premiers bénéficiaires – mais aussi par ceux de la grippe saisonnière de 2019 et du Covid en 2020: « les épidémies touchent les personnes les plus faibles et parfois anticipent leurs décès, si bien qu’ensuite la mortalité baisse », explique l’institut statistique.

Depuis son apparition en France, l’épidémie du Covid-19 a fait 110.731 morts, dont 84.275 à l’hôpital, selon des chiffres de Santé Publique France et du ministère de la Santé.

