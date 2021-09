Covid-19: le dernier bilan de l’OMS

Plus de 4,4 millions de cas du nouveau coronavirus ont été signalés dans le monde au cours de la semaine écoulée, avec plus de 67.000 décès, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ajoutant que les nouvelles infections et le taux de mortalité sont restés similaires à ceux de la semaine précédente.

« Avec un peu moins de 4,4 millions de nouveaux cas déclarés cette semaine (23-29 août), le nombre de nouveaux cas déclarés dans le monde reste similaire à celui de la semaine précédente après avoir augmenté pendant près de deux mois », note l’OMS dans son dernier bulletin épidémiologique.

Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, toutes les régions ont ainsi enregistré une baisse (Afrique et Amériques) ou une tendance similaire (Europe, Asie du Sud-Est et régions de la Méditerranée orientale) du nombre de nouveaux cas.

Seule exception relevée par l’OMS, la région Pacifique occidental qui a signalé une augmentation de 7% par rapport à la semaine précédente.

De plus, le nombre de décès signalés dans le monde cette semaine est également similaire à celui de la semaine dernière, avec un peu plus de 67.000 nouveaux décès. La Méditerranée orientale et le Pacifique occidental ont été les régions de l’OMS qui ont enregistré une hausse du nombre de décès hebdomadaires, de 9% et 16% respectivement.

Dans le même temps, l’Asie du Sud-Est a enregistré la plus forte baisse (20%). Le nombre de décès signalés dans les Régions d’Afrique, d’Europe et des Amériques était similaire à celui de la semaine dernière.

Globalement, les plus grands nombres de nouveaux cas ont été signalés par les États-Unis. Avec plus de 938.000 nouvelles contaminations, il s’agit toutefois d’une baisse de 8% par rapport à la semaine précédente.

Suivent l’Inde (270.796 nouveaux cas, hausse de 17%), l’Iran (254.753 nouveaux cas, semblable à la semaine précédente), le Royaume-Uni (237.556 nouveaux cas, augmentation de 8%) et le Brésil (175.807 nouveaux cas, diminution de 16%).

Et à la date du 30 août 2021, plus de cinq milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde dont la majorité dans les pays riches, fait observer l’OMS.

S.L. (avec MAP)