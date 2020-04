Covid-19: le bilan des morts continue de grimper à New York

Le nombre de morts liées au coronavirus dans l’Etat de New York, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, continue de grimper malgré une stabilisation des hospitalisations, a indiqué ce mercredi le gouverneur Andrew Cuomo, faisant état de 779 nouveaux décès enregistrés la veille, soit le bilan le plus lourd pour une période de 24 heures.

“La courbe est en train de s’aplatir en ce sens que le nombre d’hospitalisation est en baisse au cours des trois derniers jours”, a déclaré Cuomo lors de sa conférence de presse quotidienne sur l’évolution de la pandémie.

Selon lui, certains hôpitaux de l’Etat et de la ville de New York libèrent plus de malades que ceux admis, ce qui fait que le système hospitalier dispose maintenant de plus de capacité pour absorber de nouveaux patients.

En effet, l’une des préoccupations majeures de New York était le scénario d’un débordement en chaine des hôpitaux de l’Etat par des malades gravement atteints de la COVID-19.

“La mauvaise nouvelle est que 779 personnes sont décédées hier”, a relevé le gouverneur. Le bilan des morts au niveau de l’Etats se situe désormais à 6.268, soit presque la moitié des décès enregistrés sur l’ensemble des Etats-Unis.

Andrew Cuomo a averti que le nombre de morts risque encore de grimper, étant donné que “les malades hospitalisés sur une longue période continueront de mourir”. Selon lui, le plus longtemps un malade de COVID-19 est maintenu sous respirateur artificiel, le moins de chance il a d’en sortir vivant.

Au niveau des Etats-Unis, le bilan de la pandémie a dépassé mercredi le chiffre de 13.000 morts et 402.900 infections, selon les statistiques de l’université Johns Hopkins.

M.S. (avec MAP)