Covid-19: la situation en Algérie

Soixante-neuf nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 20 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1983 et celui des décès à 313, a indiqué lundi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de cette pandémie, Djamel Fourar.

Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie, Fourar a déclaré que les nouveaux décès ont été recensés à travers 10 wilayas, à savoir Alger (4 cas), Blida (4), Sidi Bel Abbès (4), Constantine (2), et un cas dans chacune des wilayas de Mascara, Bouira, Mostaganem, Bord Bou Arreridj, Ghardaïa et Oum El-Bouaghi.

L’ensemble des cas au coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas, dont 42% ont 60 ans et plus, alors que les décès ont été recensés à travers 37 wilayas, dont 74% ont 60 ans et plus, a-t-il expliqué.

Le responsable a de même souligné que 601 personnes ont été guéries, dont 59% à Blida et Alger, notant que depuis l’apparition du coronavirus en Algérie, 2999 personnes, entre cas confirmés et suspects, ont été hospitalisées et ont ainsi occupé 40% des lits disponibles.

Et de préciser que 203 patients sont admis en soins intensifs, représentant ainsi 16,6% du taux d’occupation des lits disponibles, relevant, en outre, que 28 wilayas n’ont enregistré aucun cas au coronavirus ce lundi et que 13 autres ont enregistré entre un et trois cas.

