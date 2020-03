Covid-19: la pandémie prend de l’ampleur à New York

Le coronavirus continue de prendre de l’ampleur dans la ville et l’Etat de New York qui ont enregistré, à la date de lundi, plus de 66.500 cas d’infections et 1.218 morts, soit presque la moitié des décès liés à la pandémie sur l’ensemble des Etats-Unis, où près de 2.500 personnes ont succombé à la maladie jusqu’ici.

New York, qui est à l’épicentre de l’épidémie en Amérique, a enregistré 253 morts au cours des seules dernières 24 heures, a déploré le gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo, lors de sa conférence de presse quotidienne sur l’avancée de la maladie.

“Nous sommes en train d’observer un grand nombre de morts, beaucoup de tristesse et énormément de chagrin à travers tout l’Etat”, a dit le gouverneur.

“L’ampleur et l’intensité de l’épidémie à New York sont sans précédents”, a-t-il constaté, avertissant que ce n’est qu’une question de temps avant que cette situation ne se propage vers d’autres parties des Etats-Unis.

“Ce que vous nous voyez en train d’endurer ici, vous risquez de le voir à travers tout le pays”, a mis en garde Cuomo.

Le gouverneur a toutefois fait savoir que même si le nombre d’infections continue de grimper, le taux de leur multiplication est en baisse. Les cas d’infections doublent actuellement tous les 6 jours, alors que cela se produisait tous les 4 jours, 3 jours, et 2 jours auparavant.

Le directeur de l’Institut américain des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, qui fait partie du groupe de travail de la Maison Blanche chargé de la réponse à la pandémie, a dit s’attendre à ce que la maladie de la Covid-19 puisse infecter des millions d’Américains et faire plus de 100.000 morts dans le pays.

M.S. (avec MAP)