Covid-19: la pandémie a entraîné une chute de l’espérance de vie en Europe

En 2020, l’épidémie de Covid-19 a fortement touché le continent européen provoquant une augmentation du nombre des décès dans l’Union européenne (UE) et une baisse de l’espérance de vie, selon une étude publiée lundi par l’Insee.

Le nombre de décès a augmenté de 11 % dans l’UE et en conséquence, la hausse de l’espérance de vie, continue depuis des décennies, a connu une interruption.

L’espérance de vie a baissé en 2020 dans la quasi-totalité des pays de l’UE, explique l’Institut national de la statistique et des études économiques.

En moyenne dans l’UE, l’espérance de vie à la naissance baisse de près d’un an pour les femmes comme pour les hommes, relève la même source.

La baisse est particulièrement marquée dans les pays les plus touchés par les deux premières vagues épidémiques, comme la Bulgarie, la Belgique, l’Espagne et la Pologne, où elle est supérieure à 1,2 an pour les deux sexes.

La France est dans une position intermédiaire avec une baisse de 0,5 an pour les femmes et de 0,6 an pour les hommes, précise-t-on.

En 2021, alors que l’espérance de vie augmente à nouveau en Europe de l’Ouest, elle continue de baisser fortement à l’Est du continent, expliquent les auteurs de l’étude.