Covid-19: la moitié des Français ont reçu une dose de vaccin

La moitié de la population française a reçu une dose de vaccin contre le Covid-19, ce qui représente 33.690.499 millions de personnes, a annoncé la Direction générale de la Santé.

Selon la même source, 673.997 injections ont été réalisées au cours des dernières 24 heures en France, selon le ministère de la Santé, alors que les autorités sanitaires alertent contre la diffusion rapide du variant Delta et appellent les populations à se faire vacciner pour éviter une nouvelle vague épidémique à la rentrée.

Au total, 53.704.086 doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées en France depuis le début de la campagne vaccinale fin 2020, précise-t-on, ajoutant qu’un tiers de la population, soit 22.265.100 personnes, ont été complètement vaccinées.

Ces derniers jours, le gouvernement et les autorités sanitaires ont insisté sur l’importance de disposer d’un schéma vaccinal complet pour faire face au variant Delta du coronavirus, plus transmissible que les autres souches, et qui représente actuellement environ 20% des nouveaux cas, le double de la semaine précédente.

Le gouvernement s’est fixé pour objectifs de faire vacciner 85% des personnes âgées de plus de 50 ans et des adultes atteints de comorbidité, 75% des adultes avec au moins une dose, soit 40 millions de personnes, et 66% avec un schéma vaccinal complet, soit 35 millions d’individus d’ici la fin du mois d’août.

Par ailleurs, 8.627 malades du Covid-19 étaient admis dans les hôpitaux français mardi, selon les données de Santé publique France, alors qu’ils étaient 8846 la veille et 10.046 une semaine auparavant.

Dans les services de réanimation, la décrue enclenchée depuis quelques semaines se poursuit avec 1.250 patients hospitalisés, dont 29 nouvelles admissions en un jour, alors que 28 personnes sont décédées à l’hôpital du Covid contre 44 un jour plus tôt, portant le total des décès à 111.086 personnes depuis le début de l’épidémie en mars 2020.

S.L. (avec MAP)