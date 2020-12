Covid-19: La frontière Canada-USA restera fermée jusqu’au 21 janvier

La frontière canado-américaine restera fermée à tout voyage non-essentiel, jusqu’au 21 janvier, en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé le Premier ministre canadien, Justin Trudeau.

Ottawa et Washington avaient convenu de fermer leur frontière à partir du 21 mars pour une période initiale de 30 jours renouvelable, pour freiner la propagation du Covid-19. Depuis, la fermeture est reconduite de mois en mois.

« Cette décision va contribuer à protéger les gens des deux côtés de la frontière », a affirmé M. Trudeau, lors d’une conférence de presse à Ottawa.

La pandémie de coronavirus continue de prendre de l’ampleur dans les deux pays, Elle a fait plus de 292.100 morts aux États-Unis et plus de 13.200 morts au Canada.

KJ