Covid-19: la France prévoit un mois de mars « compliqué »

Alors que de plus en plus de voix s’élèvent en France pour demander un allègement des restrictions imposées dans le contexte de la crise du Covid-19, et que la situation sanitaire globale commence à donner des signes d’amélioration, le Président Emmanuel Macron affirme « se donner 8 à 10 jours » avant d’envisager de renforcer ou relâcher les contraintes sanitaires.

Il est « trop tôt pour trancher » en faveur d’un assouplissement ou d’un durcissement des mesures de restriction, a affirmé le chef de l’Etat français lors d’un échange en visioconférence, vendredi, avec une quinzaine de parlementaires de la majorité.

Emmanuel Macron, dont les propos sont relayés samedi par les médias de l’hexagone, part du constat fait par les scientifiques qui prévoient un mois de mars « compliqué », s’agissant de la circulation de l’épidémie. Le Président français a souligné, dans ce contexte, la nécessité de rester vigilant, en appelant à la responsabilité de tout un chacun.

Selon les médias français, qui citent des parlementaires présents lors de cet échange, Emmanuel Macron a souligné qu’il y avait encore beaucoup d’incertitudes sur cette épidémie et qu’il « gouverne avec cela ». Néanmoins il a assuré qu’il préparait « activement » les choses pour la suite. À savoir, travailler déjà aux réouvertures, « parce que ça arrivera », notamment dans les secteurs culturel et de la restauration.

S’agissant du choix présidentiel de ne pas reconfiner le pays et d’en faire une solution de dernier recours. Emmanuel Macron a affirmé que cette décision a été consolidée par ce qui lui remonte du terrain et ce que lui disent les scientifiques.

Jeudi, lors du point-presse hebdomadaire de l’exécutif sur la crise sanitaire, le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé que l’heure n’était pas au « relâchement » et que « les prochaines semaines en France seront des semaines clés », dans un contexte d’incertitude accrue face aux différents variants du coronavirus.

« Si nous n’avons pas connu de troisième vague, nous ne sommes jamais vraiment sortis de la deuxième », a affirmé le ministre, alors que la France continue d’enregistrer de nouvelles contaminations au Coronavirus qui dépassent quotidiennement les 20.000 cas.

Certes, « nous sommes parvenus à ne pas reconfiner le pays au mois de janvier », mais « les semaines devant nous sont des semaines clés » et « cette incertitude autour des variants doit nous inviter à la vigilance absolue », a affirmé Olivier Véran.

A ce jour et sur l’ensemble du territoire français, 36% des cas de Covid-19 sont dus au variant britannique et 5% aux autres variants, a-t-il dit, en prévenant qu’un nouveau confinement serait « probablement » nécessaire si la circulation du variant anglais venait à augmenter.

Depuis son apparition en France, l’épidémie du Covid-19 a causé le décès de 83.964 personnes, selon le dernier bilan des autorités sanitaires. Le pays a recensé un total de 24.116 nouvelles contaminations rien que pour la journée de vendredi.

S.L. (avec MAP)