Covid-19: la France a franchi le stade 2 du plan de prévention

Alors que la France continue de recenser les cas d’infection du Covid-19, qui ont atteint les 100 cas depuis fin janvier, le gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures destinées à en limiter la propagation.

Un Conseil de Défense et un Conseil des ministres “exceptionnels” se sont tenus samedi sous la présidence du Chef de l’Etat Emmanuel Macron, pour faire le point de la situation et annoncer les mesures prises pour contenir l’épidémie.

La veille, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait élevé le niveau de la menace internationale au statut « très élevée », après que l’épidémie s’est approchée des 3.000 morts pour plus de 86.000 cas dans une soixantaine de pays, dont près de 80.000 cas pour 2.870 décès en Chine.

“L’enjeu, c’est de gagner du temps”, a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, au sortir de ces deux réunions exceptionnelles. Il a également annoncé une série de nouvelles mesures pour tenter d’enrayer l’épidémie de coronavirus.

Parmi les principales mesures prises par l’exécutif, le ministre a annoncé l’annulation, « jusqu’à nouvel ordre », en France, de tous les “rassemblements de plus de 5000 personnes” en milieu fermé et certains événements en extérieur.

Il en sera de même pour les rassemblements “en milieu ouvert quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement”, a indiqué le ministre.

Dans ce cadre, le semi-marathon de Paris, programmé pour ce dimanche et qui devait rassembler 44.000 coureurs, a été reporté “à une date ultérieure”, selon son organisateur. De même, la dernière journée du Salon de l’agriculture, qui devait avoir lieu également dimanche, a été annulée.

En revanche, les matchs de football de Ligue 1 de ce week-end, comme PSG-Dijon ou Lyon-Saint-Etienne, sont maintenus, tout comme les matchs de rugby.

Des mesures drastiques ont été, par ailleurs, prise dans l’Oise et en Haute-Savoie, départements identifiés comme deux regroupements de cas du nouveau virus, où tous les rassemblements collectifs ont été interdits “jusqu’à nouvel ordre”, ainsi que la célébration de messes.

Des établissements scolaires de ces deux régions, “qui comptent des cas et présentent des risques plus élevés” ne rouvriront pas lundi, et certains enfants subiront des examens médicaux, a également annoncé le ministre français de la santé.

Certaines mesures de confinement préventives ont été également appliquées dans l’Oise, département où est originaire le cas de l’enseignant français de 60 ans, décédé mercredi dernier dans un hôpital parisien, et où les habitants de ses cinq communes ont été invités à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Les marchés et les cafés ont été également fermés.

Vendredi dernier, le ministre de la santé avait annoncé que la France était passée au stade 2 – sur une échelle de 3 – de l’épidémie, ce qui signifie que le virus circule en plusieurs points, mais pas encore sur l’ensemble du territoire.

« Cette crise comporte trois stades et chaque stade appelle des réponses différentes. La France a franchi le stade 2 du plan de prévention et de gestion défini par les autorités. Le virus commence à circuler dans certaines parties du territoire national. Il est en particulier concentré sur deux « clusters » : l’Oise, et en particulier sur les communes de Creil, Crépy-en- Valois, Vaumoise, Lamorlaye et Lagny-le-Sec; et en Haute-Savoie, dans la commune de La Balme », indique un communiqué de l’Elysée publié à l’issue du Conseil des ministres exceptionnels.

«Dans ce stade 2, l’objectif des pouvoirs publics est de limiter la diffusion du virus et d’empêcher ou, tout du moins, de retarder aussi longtemps que possible le passage au stade 3, où le virus circulera largement dans la population. L’enjeu est de gagner du temps pour mieux se préparer et aussi, si possible, pour sortir de l’épidémie de grippe, afin que les deux événements ne se télescopent pas », ajoute la même source.

