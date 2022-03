Covid-19: la décrue se poursuit en France

La vague de Covid-19 continue sa lente décrue en France, avec moins de contaminations et de décès et une baisse du nombre des hospitalisations dans les unités de soins critiques, selon des données des autorités sanitaires publiées samedi.

La baisse du nombre de patients dans les unités Covid se poursuit dans le pays avec un peu plus de 22.000 personnes hospitalisées, au plus bas depuis début janvier. Dans le détail, les hôpitaux comptaient 22.196 patients, soit trois mille de moins qu’il y a sept jours. Les services de soins critiques accueillaient 2.075 malades (dont 55 admissions), 400 de moins que le samedi précédent.

Par ailleurs, le nombre de cas positifs s’élevait à 53.678, selon l’agence Santé publique France, contre 57.789 vendredi. La moyenne sur sept jours, qui donne une idée de l’évolution réelle de l’épidémie, décline à 52.180 cas, contre 59.844 cas il y a sept jours.

Santé publique France annonce en outre 109 décès en 24 heures à l’hôpital, contre 91 le samedi précédent.

Au total, depuis son apparition en France il y a un peu plus de deux ans, l’épidémie du Coronavirus a entrainé la mort de 139.243 personnes,

Cette amélioration des indicateurs sanitaires, intervient à une semaine de la levée de l’essentiel des restrictions sanitaires dans le pays.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé récemment la fin du port du masque, sauf dans les transports, et la suspension du passe vaccinal, à compter du 14 mars.

Quant à la vaccination, principal outil retenu à l’heure actuelle par l’exécutif pour contenir l’épidémie, elle se poursuit à un rythme modéré.

Ainsi, plus de 54 millions de Français ont reçu au moins une dose (soit 80,4% de la population), près de 53,3 millions sont complètement vaccinés (79% de la population totale), et plus de 39,1 millions ont reçu une dose de rappel, selon la Direction générale de la santé.