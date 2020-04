Covid-19/Espagne: plus de 188.000 cas confirmés

Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus a atteint 188.068 en Espagne, en hausse de 5.252 en 24 heures, soit 2,8% de plus par rapport à la veille, a annoncé, vendredi, le ministère de la Santé.

La pandémie a fait 585 nouveaux décès, soit une hausse de 3% en 24H, portant à 19.478 victimes le nombre total de morts depuis l’apparition du virus, contre 19.130 décès enregistrés jusqu’au jeudi, ressort-il des données du ministère. Le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires au ministère de la Santé, Fernando Simón, a souligné que les chiffres des derniers jours sont “un peu déformés” à cause de la réalisation des tests rapides de dépistage du coronavirus, dont certains ont été effectués sur des personnes asymptomatiques, notant que cette augmentation sera encore observée “pendant deux à quatre jours”. “Nous devons corriger les chiffres pour les rendre plus homogènes”, a-t-il dit lors de la conférence de presse quotidienne tenue à l’issue de la réunion du comité de gestion technique du coronavirus, relevant que le ministère a demandé des informations plus détaillées aux communautés autonomes pour corriger la série historique des données.

Le responsable a précisé que le nombre de personnes hospitalisées a augmenté d’environ 1,7% en 24H, tandis que celui des patients placés en soins intensifs a progressé de 1,5%.

Le bilan donné par le ministère, qui n’inclut que les personnes testées positives au Covid-19, a été contesté par plusieurs régions qui affirment que des milliers de personnes supplémentaires sont mortes de la maladie.

L’Espagne est entrée mardi dernier dans son deuxième mois de confinement prévu jusqu’au 26 avril.

S.L. (avec MAP)