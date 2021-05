Covid-19 en Inde: plus de 4000 morts en 24h, nouveau record

L’Inde a signalé un record de 4.197 morts et plus de 401.000 nouveaux cas dus au Covid-19 au cours des 24 dernières heures, alors que le système de santé pâtit sous le poids d’un déluge de contaminations.

Les chiffres publiés par le ministère indien de la Santé portent le total des cas à près de 23 millions de contaminations dont 239.000 morts à travers le pays depuis le début de la pandémie.

Le pays, qui compte 1,3 milliard d’habitants, est en proie à une effroyable flambée épidémique avec une pénurie alarmante de lits des soins intensifs, de médicaments et d’oxygène médical.

Les mesures de restrictions ont été renforcées dans le sud du pays, notamment dans l’Etat du Kerala. Car c’est maintenant dans les zones rurales du sud du pays que la propagation du virus est la plus rapide.

De même, la région du Karnataka, où se trouve le grand centre d’industries technologiques de Bangalore, a décrété un confinement de deux semaines à partir de lundi dans l’espoir d’enrayer les contaminations.

Le Premier ministre Narendra Modi a été largement critiqué pour ne pas avoir agi plus tôt pour juguler la deuxième vague, alors que les festivals religieux et les rassemblements politiques organisées ces dernières semaines ont attiré des millions de personnes ce qui a considérablement contribué à la propagation du virus.

La présidente du principal parti de l’opposition du Congrès, Sonia Gandhi a déclaré que la bataille contre le virus devrait transcender les différences politiques et le pays devra lutter ensemble contre la pandémie.

Par ailleurs, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), a déclaré vendredi que l’Inde recevrait entre 190 et 250 millions de doses de vaccin Covid-19 et plus de 30 millions de dollars en termes d’assistance technique urgente et équipements médicaux.

Gavi a reconnu que la crise actuelle en Inde a eu un impact sur sa chaîne d’approvisionnement en vaccins étant donné que le pays est un important producteur et fournisseur de vaccins.

S.L. (avec MAP)