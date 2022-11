Covid-19 en France: les cas repartent à la hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

L’épidémie du coronavirus (Covid-19), qui a connu en France une brève accalmie, est en train de repartir à la hausse, a indiqué, vendredi, l’agence française de santé publique.

La semaine dernière l’ensemble des indicateurs virologiques montraient une reprise de la circulation du SARS-CoV-2, et ce dans l’ensemble des classes d’âge, détaille Santé publique France, dans son bilan hebdomadaire de l’épidémie.

Les taux d’incidence et de positivité calculés à partir des tests antigéniques seuls ainsi que ceux calculés à partir de l’ensemble des tests confondus ont augmenté, précise la même source.

Il est actuellement difficile d’obtenir le détail précis du nombre de cas de contaminations dans l’Hexagone, en raison notamment d’un mouvement social des laboratoires de biologie, mais les données transmises par les pharmacies témoignent bien d’une reprise des cas.

Celle-ci marque la fin d’une brève accalmie de l’épidémie ces dernières semaines. La dernière vague en date avait frappé la France à la fin de l’été, dans un contexte favorisé par la rentrée scolaire.

Le rebond actuel se traduit déjà par une reprise à la hausse des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques, après quatre semaines de repli, fait savoir Santé publique France.

La semaine dernière, 4.210 personnes ont été hospitalisées pour un diagnostic de Covid, soit une hausse de 6%, dont 386 (+9%) en soins critiques.

Le nombre de décès à l’hôpital et en ESMS (établissements et services médico-sociaux) demeurait, quant à lui, en diminution (351, soit -6%, données non consolidées), mais de manière moins marquée par rapport aux semaines précédentes, d’après l’agence sanitaire.

