Covid-19 en France: le « plan blanc » sera probablement national

Le plan blanc, dispositif de mobilisation maximale destiné à affronter des situations sanitaires exceptionnelles, pourrait devenir national d’ici quelques jours en France, qui connaît une 5ème vague épidémique « fulgurante » du Covid-19, a déclaré, jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Créé en 2004 et déjà mis en œuvre à plusieurs reprises depuis l’apparition du Covid-19 en France, le « plan blanc » permet aux directions des hôpitaux de rappeler du personnel, d’ouvrir davantage de lits ou encore de déprogrammer certaines interventions chirurgicales jugées non-urgentes.

Alors que six régions ont d’ores et déjà déclenché cette mesure dans leurs hôpitaux, dont l’Île-de-France, « le plan blanc sera probablement national d’ici quelques jours puisque chaque région le déclenche l’une après l’autre », a indiqué le ministre sur France 2.

« Tous les territoires sont touchés, un malade rentre en réanimation toutes les six minutes dans notre pays. (…) Majoritairement des malades non vaccinés, ou immunodéprimés, ou avec des maladies chroniques », a expliqué Véran, alors que l’épidémie du continue de flamber en France, avec plus de 61.000 cas recensés mercredi.

Selon le ministre, le pic de contaminations de cette 5ème vague pourrait être atteint « d’ici à la fin du mois » si les Français appliquent un « respect strict des gestes barrières » et limitent les rassemblements.

Lundi, lors d’une conférence de presse après la tenue d’un Conseil de défense sanitaire consacré à la situation et présidé par Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex a regretté que « les hôpitaux commencent à monter en pression ».

Le chef du gouvernement français a également annoncé de nouvelles mesures pour contenir l’épidémie, notamment le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles primaires qui passe au niveau 3, avec obligation du port du masque pour les élèves et le personnel en intérieur et en extérieur.

Jean Castex a aussi annoncé que la vaccination des enfants les plus fragiles âgés de 5 à 11 ans sera ouverte à partir du 15 décembre.

S.L. (avec MAP)