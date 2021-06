Covid-19 en France: le gouvernement fait état de « signaux d’alerte » dans six départements

Le gouvernement a fait état de « signaux d’alerte » dans six départements du sud-ouest de la France, où « la circulation du virus gagne du terrain », alors que les autorités poursuivent l’allégement des restrictions et élargissent la campagne de vaccination.

Il s’agit de La Charente, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, a déclaré le porte-parole de l’exécutif au terme de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres.

Notant que le niveau global de la circulation du virus est comparable à celui du début de l’automne et que le nombre de patients en réanimation ou hospitalisés est au plus bas depuis le mois de janvier dernier, Gabriel Attal a toutefois mis en garde contre la dynamique de progression dans les six départements, « ce qui constitue un signal d’alerte » et « appelle à la plus grande vigilance ».

Selon lui, « le niveau de circulation du virus reste modéré » avec un taux de positivité de 3% au niveau national malgré quelques disparités régionales, au moment où le pays s’apprête à franchir, le 9 juin, une nouvelle étape du déconfinement.

Le responsable gouvernemental a appelé, à cet égard, ses concitoyens à ne pas « baisser la garde » et à continuer leurs efforts pour éviter une quatrième vague.

Selon les autorités sanitaires, presque 26 millions de personnes en France ont reçu une première injection de vaccin anti-Covid, soit la moitié des adultes du pays.

S.L. (avec MAP)