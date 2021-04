Covid-19 en France: le Conseil scientifique recommande les autotests à l’école

Le Conseil scientifique, instance mise en place pour éclairer le gouvernement français dans sa gestion de la crise sanitaire du Covid-19, a recommandé jeudi le recours aux autotests dans les écoles dès la rentrée.

« Bien utilisés, les autotests peuvent devenir un atout pour la gestion l’épidémie » du coronavirus, explique l’instance dans un nouvel avis daté du 19 avril.

« Une promotion autour du principe d’utilisation et de l’impact en termes de sécurisation et de maintien des activités scolaires dès la réouverture fin avril/début mai doit permettre d’entrainer une adhésion des familles et de la communauté éducative », relève le conseil, dirigé par l’immunologue Jean-François Delfraissy.

« Ce déploiement de dépistage par autotest en le milieu scolaire doit aussi être prévu pour la rentrée scolaire de septembre 2021 », relèvent les experts du conseil dans leur avis.

« Cette politique de dépistage est à prévoir au moins pour le trimestre scolaire de l’automne 2021, en attendant d’avoir une possibilité de vacciner les enfants d’âge scolaire, si elle est mise en place », note-t-on.

Le dépistage massif est l’une des principales composantes de la stratégie française en matière de lutte contre le Covid-19.

La stratégie « tester, alerter, protéger » repose sur l’accès aux tests, gratuitement et sans ordonnance, l’isolement des cas positifs et des personnes contacts et le contact tracing pour identifier toutes les personnes susceptibles d’avoir été contaminées.

Cette stratégie s’est renforcée par le déploiement de la campagne de vaccination, initiée le 27 décembre dernier, et qui a permis d’injecter au moins une dose de vaccin à plus de 13 millions de personnes à la date du 21 avril.

S.L. (avec MAP)