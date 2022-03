Covid-19 en Chine: les infections quotidiennes au plus haut niveau depuis 2020

La Chine a recensé, vendredi, le nombre le plus élevé d’infections quotidiennes au Covid-19 depuis 2020, avec plus de 1.000 nouveaux cas de coronavirus contractés localement.

La majorité des cas asymptomatiques ont été enregistrés dans trois régions : Qingdao sur la côte Est, Dongguan (sud) et Jilin (nord-est), avec 703 des cas signalés, a annoncé vendredi la Commission nationale chinoise de la santé.

Quelque 397 autres cas transmis localement ont présenté des symptômes, a dit la Commission.

Les infections demeurent faibles par rapport au reste du monde, mais les autorités chinoises ont rapidement instauré des mesures de contrôle dont le lancement d’opérations dépistage de masse et la mise en place de restrictions.

Dans la province du nord-est de Jilin, l’une des régions les plus durement touchées par la propagation d’Omicron, la capitale Changchun a ordonné vendredi à toutes les entreprises sauf essentielles de suspendre leurs activités et a interdit à ses 9 millions d’habitants de quitter leurs complexes résidentiels pour des raisons non essentielles.

Le pays, où le virus a été initialement détecté fin 2019, a rapidement endigué l’épidémie dès le printemps 2020 en adoptant des mesures de confinement très strictes frappant des villes entières.

La Chine est ainsi parvenue à contenir la contagion, avec un bilan officiel d’un peu plus de 100.000 cas, dont 4.636 mortels, en l’espace de deux ans. Aucun nouveau décès dû au Covid-19 n’a été signalé depuis plus d’un an.

Environ 87 pc des 1,4 milliard d’habitants du pays avaient reçu des doses de vaccins à fin février dernier.

Par ailleurs, le Premier ministre Li Keqiang a indiqué, vendredi, que la Chine continuera à rendre sa réponse à la Covid-19 plus scientifique et plus ciblée en fonction de la situation épidémiologique et des nouvelles évolutions et caractéristiques du virus.

Lors d’une conférence de presse, Li a indiqué que la Chine préviendrait et contrôlerait l’épidémie pour protéger la vie, la santé et la sécurité des gens afin de maintenir le fonctionnement normal du travail et de la vie et d’assurer la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement.

La Chine a adopté une approche coordonnée dans sa réponse au Covid-19 et le développement économique et social, tout en promouvant activement les échanges et la coopération sur le plan international, a-t-il ajouté.

Notant qu’il est nécessaire d’approfondir la recherche sur le nouveau coronavirus et de renforcer le développement de vaccins et de médicaments efficaces, Li a appelé la communauté internationale à travailler ensemble pour créer les conditions d’un retour à la normale dans le monde.

S.L. (avec MAP)