Covid-19: deux projets de vaccins donnent des résultats prometteurs

Deux projets de vaccins contre la Covid-19 ont déclenché une réponse immunitaire importante et démontré leur sûreté pour les patients, d’après les résultats de deux essais cliniques distincts, publiés ce lundi dans la revue médicale britannique « The Lancet ».

Le premier, développé par l’université d’Oxford en partenariat avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca, a généré « une forte réponse immunitaire » dans un essai sur plus de 1.000 patients, expliquent les chercheurs dans ces résultats partagés sur la revue médiale.

Le second, sur lequel travaillent des chercheurs à Wuhan (Chine), a provoqué une forte réaction en terme d’anticorps dans un autre essai chez la plupart des quelques 500 participants, selon la même source.

Ces essais cliniques sont encore dans une phase préliminaire et leur efficacité devra être établie dans un essai de phase 3, sur un nombre de participants plus important.

Le vaccin d’Oxford et celui de CanSino sont basés sur un adénovirus modifié, qui ne se réplique pas, ce qui les rend plus sûrs notamment pour les patients fragiles.

Avant qu’un médicament soit mis sur le marché, il doit faire l’objet de tests approfondis. Cela se fait d’abord avec des tubes à essai, des cellules en culture et éventuellement sur des animaux de laboratoire. Les médicaments prometteurs sont ensuite également testés sur l’homme, en trois phases. Tout d’abord, les chercheurs testent la dose correcte et recherchent les éventuels effets secondaires. Les tests sont ensuite étendus et les résultats comparés aux groupes témoins. Après la troisième étape, les superviseurs doivent décider d’approuver ou non le produit.

