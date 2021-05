Covid-19: deux cas du variant indien détectés en Espagne

Deux cas de patients positifs au variant indien du nouveau coronavirus ont été enregistrés en Espagne alors que quatre autres cas suspects sont sous surveillance, ont annoncé les autorités sanitaires du pays ibérique.

Ces cas relatifs à la sous-lignée B.1.617.1 touchent différentes communautés autonomes et sont liés à un cas importé d’Inde, selon le Centre d’alertes et d’urgences sanitaires (CCAES).

L’organisme dirigé par Fernando Simon a inclus ce mardi pour la première fois le variant indien comme « variant d’intérêt » dans son document « Actualisation de la situation épidémiologique des variants du SRAS-CoV-2 d’importance pour la santé publique en Espagne », mettant en garde contre « son expansion en Inde, sa détection récente dans plusieurs pays et la présence de plusieurs mutations ayant un impact possible au niveau phénotypique ».

Le document du CCAES admet que « les informations sont insuffisantes pour connaître l’impact qu’il pourrait avoir sur l’augmentation de l’incidence en Inde » et explique que ce variant B.1.617 se divise en trois sous-variants qui ont une agressivité différente, notamment en raison de leur plus grande contagiosité et parce qu’ils peuvent échapper aux vaccins.

La sous-lignée B.1.617.1, la plus dangereuse et qui est déjà présente dans deux cas en Espagne, « a connu une expansion significative au cours des derniers mois et parmi les mutations qui se présentent au niveau du spicule ressortent particulièrement E484Q et L452R », fait savoir la même source.

S.L. (avec MAP)