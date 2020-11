Covid-19: de nouveaux symptômes découverts

Décidément, ce n’est pas demain la veille que le monde en finira avec le nouveau coronavirus! Concernant les symptômes du covid-19, on a dit, redit et rabâché qu’il s’agit de fièvre, de difficultés respiratoires, de toux et de perte de l’odorat et du goût.

Eh bien! D’autres nouveaux symptômes du coronavirus semblent avoir été découverts par les praticiens, rapporte le site de RTL. Ce qui contribuera encore davantage à l’effroi des patients aux quatre coins de la planète!

Relayant les conclusions d’une étude américaine, faite en collaboration avec l’Académie US de dermatologie et la Ligue internationale des sociétés dermatologiques, RTL cite quatre nouveaux symptômes du coronavirus.

Il s’agirait, pour certains patients ayant contracté le virus, du « symptôme des orteils violets », une inflammation rendant les orteils rouges et gonflés, puis bleus et finissant par leur donner une couleur violette. L’étude précitée souligne avoir enregistré, jusqu’au mois d’août dernier, quelque 1000 cas parmi les personnes atteintes de covid-19, répartis entre 39 pays.

Le deuxième symptôme serait la perte de cheveux, selon l’actrice américaine Alyssa Milano qui, via une vidéo sur compte Instagram, a révélé avoir perdu ses cheveux après avoir contracté le coronavirus.

Les troisième et quatrième symptômes seraient la surdité et un hoquet persistant. En effet, la même étude révèle que des malades covid-19 souffrent d’une perte auditive. Quant au hoquet persistant, il a été constaté en Grande-Bretagne et concerne un homme de 62 ans qui en a souffert pendant quatre journées alors qu’il ne présentait aucun signe du coronavirus en se rendant à l’hôpital.

Cependant, les tests qu’il a effectués ont démontré qu’il était bel et bien positif au covid-19 et son état de santé a été jugé très grave.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)