Covid-19: confinement général en Tunisie à partir de samedi

Le gouvernement tunisien a annoncé, vendredi, de nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus et freiner les contaminations, dont un confinement de sept jours à partir de samedi prochain.

En concertation avec la commission scientifique de lutte contre le Covid-19, il a été décidé un confinement général de 7 jours du 9 au 16 mai, a précisé le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, lors d’une conférence de presse.

« Les établissement de santé menacent de s’écrouler, c’est un risque colossal (…) nos médecins sont » à bout de nerf, a-t-il mis en garde, estimant que le pays traverse « la pire crise sanitaire de son histoire ».

Il a insisté sur la nécessité de respecter les mesures sanitaires et l’urgence de recourir à des mesures plus strictes au vu de la gravité de la situation sanitaire.

« Le Covid-19, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des familles détruites, des familles perdues, des services de réanimation qui comportent plusieurs membres d’une même famille dont plusieurs finiront par mourir », s’alarme-t-il.

« Nous en sommes là car pour une raison ou une autre les mesures n’ont pas été respectées et si certains ne voient pas un problème à contaminer leurs proches et leurs parents, il est de ma responsabilité de ne pas les laisser faire », a-t-il affirmé.

Les mosquées, les marchés et les commerces non essentiels seront fermés et les déplacements interdits entre les régions du pays, a fait savoir M. Mechichi, soulignant que les décès atteignent une centaine par jour.

Pour sa part, la porte-parole du gouvernement, Hasna Ben Slimene, a indiqué que dans le cadre des mesures applicables durant la période du confinement, un couvre-feu sera décrété de 19h à 5h et il sera procédé à l’interdiction des déplacements entre les régions sauf pour les cas autorisés.

Rassemblements et fêtes familiales ou culturelles sont interdits, et le couvre-feu est élargi de 19H00 (18H GMT) à 5H00 (4H00 GMT), contre 22H00 à 05H00 actuellement, a-t-elle précisé.

Parmi les mesures, figurent aussi la fermeture des marchés quotidiens, hebdomadaires et des commerces à l’exception des commerces qui vendent les produits alimentaires et l’imposition du confinement obligatoire pour les voyageurs arrivant de l’étranger

Les personnes, qui ne sont pas concernées par les mesures exceptionnelles, sont appelées à rester chez elles et à ne sortir que pour des courses nécessaires sous peine d’être poursuivies, a-t-elle insisté.

Selon le ministère tunisien de la Santé, 86 décès ont été signalés le 6 mai portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 11.208.

Le département a annoncé que 2.684 personnes sont actuellement hospitalisées dont 508 en soins intensifs et 152 sous respirateurs.

S.L. (avec MAP)