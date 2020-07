Covid-19: comment la France a célébré le 14 juillet

Une cérémonie militaire réduite a été organisée, mardi Place de la Concorde à Paris, pour célébrer la fête nationale du 14-juillet, qui se déroule cette année dans un contexte particulier marqué par les mesures préventives contre l’épidémie du coronavirus, et surtout en l’absence de public.

Cette cérémonie, présidée par le Président français Emmanuel Macron, a remplacé le traditionnel défilé militaire organisé chaque année.

Compte tenu du contexte sanitaire de l’épidémie du Covid-19, les autorités ont prévu un dispositif resserré avec quelque 2.000 participants, contre plus de 4.000 militaires qui sont mobilisés d’habitude à cette occasion. Si le défilé des blindés et des troupes à pied sur les Champs Elysées a été annulé, la parade aérienne a en revanche été maintenue, en mobilisant une vingtaine d’hélicoptères et une cinquantaine d’avions des différents corps de l’armée française.

La cérémonie a débuté par un hommage au général Charles de Gaulle, 80 ans après son appel à la résistance contre l’occupation allemande, lancé sur les ondes de la BBC depuis Londres. Organisée cette année sous le thème « Une nation unie, engagée et solidaire », cette cérémonie a également rendu hommage aux personnels soignants en reconnaissance de leur mobilisation face à la pandémie, qui a fait plus de 30.000 victimes mortelles en France.

Cette cérémonie a vu la participation des ministres de la santé d’Allemagne, de Suisse, du Luxembourg et d’Autriche, en guise de remerciement pour avoir accueilli, en plein pic épidémique dans leurs hôpitaux, des malades français gravement atteints du nouveau coronavirus.

Le Service de santé des armées, fortement mobilisé lors de la pandémie à travers notamment des transferts de malades vers des pays voisins et la mise en place d’un hôpital de campagne, a été aussi mis à l’honneur lors de cette cérémonie.

Après ces célébrations, Emmanuel Macron devra s’adresser, une nouvelle fois, aux Français en début d’après-midi, lors d’une déclaration télévisée, l’occasion pour le chef de l’Etat de présenter le détail du plan de relance économique et les grandes lignes des deux années restant de son quinquennat.

Cette cérémonie intervient quelque jours après un vaste remaniement gouvernemental, le 3ème depuis l’arrivée de Macron à l’Elysée en 2017.

S.L. (avec MAP)