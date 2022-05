Covid-19: ce que risquent les femmes enceintes non-vaccinées (OMS)

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique au Canada a confirmé que les femmes enceintes infectées et non vaccinées contre la Covid-19 présentent plus de risques associés à la maladie que celles qui ont reçu le vaccin.

Les résultats de l’étude, publiés dans le Journal de l’American Medical Association, montrent « des conséquences plus sévères chez les femmes enceintes comparativement à celles qui ne sont pas enceintes, avec des taux d’hospitalisation et d’admission en unité de soins intensifs significativement plus élevés », a expliqué l’auteure principale de l’étude, Dr Deborah Moneyla Dre Money. Les chercheurs ont calculé que les femmes enceintes et infectées par la Covid-19 étaient 2,65 fois plus susceptibles de nécessiter une hospitalisation et 5,46 fois plus à risque d’être admises à l’unité de soins intensifs que les femmes du groupe de référence.

Ils ont également constaté des taux un peu plus élevés de naissances prématurées chez les femmes infectées par la Covid-19 et non vaccinées et que le risque de naissance prématurée augmentait à 11 % chez les femmes enceintes infectées, comparativement à 6,8 % chez les femmes enceintes n’ayant pas contracté le virus.

« Ce ne sont pas seulement les femmes qui tombent le plus malades. Il y a des effets néfastes pour les bébés, parce que la prématurité est associée à un nombre complexe de problèmes de santé pour les nourrissons », a souligné Dr Deborah Money.

Certains facteurs comme l’âge, l’hypertension artérielle, le diabète et le fait d’être à un stade avancé de la grossesse augmentent également le risque de complications chez les femmes enceintes et infectées, a-t-elle noté.

S.L. (avec MAP)