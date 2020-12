Covid-19: ce pays est le plus gros acheteur de vaccins dans le monde

L’Inde est le plus gros acheteur de vaccins Covid-19 dans le monde avec 1,6 milliard de doses, a indiqué le Centre d’innovation en santé relevant de l’Université américaine, Duke.

Cette quantité pourrait couvrir 800 millions de personnes en Inde, soit 60% de la population, précise la même source.

L’Inde a confirmé l’achat de 500 millions de doses du vaccin de l’Université d’Oxford-AstraZeneca, un milliard de la société américaine Novavax et 100 millions de doses du Sputnik V développé par l’Institut de recherche Gamaleya de Russie, fait savoir le rapport. Selon le Centre, l’Inde est le premier acheteur de vaccins Covid-19, suivie de l’Union européenne qui a confirmé l’achat de 1,58 milliard de doses et des États-Unis qui ont acquis un peu plus d’un milliard de doses.

En novembre, le ministre indien de la Santé, Harsh Vardhan, a déclaré que 400 à 500 millions de doses de vaccins Covid-19 seraient disponibles pour 250 à 300 millions de personnes en Inde d’ici juillet-août 2021.

En Inde, plusieurs vaccins candidats sont dans la dernière phase d’essais dont « COVAXIN » développé localement par la société indienne « Bharat Biotech » avec le soutien du gouvernement qui mise sur un vaccin disponible au premier semestre 2021.

Le nombre de cas de Covid-19 en Inde s’élève à 9,5 millions de cas dont environ 140.000 décès.

S.L. (avec MAP)