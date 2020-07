Covid-19 : Barcelone reconfinée

Les autorités régionales catalanes ont décidé, vendredi, de reconfiner l’agglomération de Barcelone suite à une augmentation inquiétante des cas liés au nouveau coronavirus.

Plus de 4 millions d’habitants de Barcelone sont invités à « rester chez eux » pour freiner la reprise de l’épidémie de Covid-19, a annoncé le gouvernement régional catalan, qui a adopté des mesures pour fermer les cinémas et les discothèques.

Les Barcelonais « doivent rester chez eux dès qu’il ne leur est pas indispensable de sortir », a indiqué la porte-parole du gouvernement régional catalan, Meritxell Budo, précisant que l’objectif est de freiner le rebond de l’épidémie.

« Nous devons revenir en arrière pour ne pas avoir à revenir au cours des prochaines semaines à un confinement total de la population », a relevé Meritxell Budo lors d’un point de presse.

Il faut « agir avec rapidité et détermination pour éviter que nous nous retrouvions dans la même situation qu’au mois de mars », a-t-elle encore dit.

Parmi les mesures prises par le gouvernement autonome figurent la fermeture des salles de cinéma, des théâtres ou des discothèques, l’interdiction des réunions de plus de dix personnes et des visites dans les maisons de retraite ou la limitation de la capacité d’accueil à 50% dans les bars et restaurants.