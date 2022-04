Covid-19 aux USA: plus de 37.000 nouveaux cas d’enfants en une semaine

L’Académie américaine de pédiatrie (AAP) et l’Association des hôpitaux pour enfants ont indiqué dans un rapport que plus de 37.000 cas d’enfants atteints de la Covid-19 ont été signalés aux Etats-Unis la semaine dernière, soit une augmentation d’environ 43 % par rapport à la semaine précédente.

Plus de 12,9 millions d’enfants ont été testés positifs depuis le début de la pandémie dans le pays. Près de 124.000 de ces cas ont été recensés au cours des quatre dernières semaines, a précisé le rapport. Depuis la première semaine de septembre dernier, il y a eu près de 7,9 millions de cas supplémentaires de Covid-19 chez les enfants aux Etats-Unis.

Les enfants ont jusqu’à présent représenté 19 % de tous les cas de Covid-19 aux Etats-Unis, selon le rapport. Il est urgent de collecter davantage de données spécifiques à cette tranche d’âge pour mieux évaluer la gravité des infections causées par les nouvelles variantes et leurs effets potentiels à plus long terme, a estimé l’AAP. « Il est important de reconnaître que la pandémie a des effets immédiats sur la santé des enfants. Mais nous devons surtout identifier et traiter ses effets durables sur le bien-être physique, mental et social de cette génération d’enfants et de jeunes », a ajouté l’AAP.

S.L. (avec MAP)