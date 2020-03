Covid-19: après le Maroc, les Etats-Unis autorisent la chloroquine

Aux Etats-Unis, la prescription de la chloroquine pour les patients atteints du coronavirus est désormais autorisée mais uniquement à l’hôpital. La décision a été prise dimanche par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicaux (FDA) alors que le président américain Donald Trump avait vanté les mérites de ce traitement antipaludiques associant la chloroquine et l’hydroxychloroquine.

Selon un communiqué du département de la Santé, la FDA a donné son accord pour que ces traitements soient “distribués et prescrits par des médecins aux patients adolescents et adultes hospitalisés atteints du Covid-19, de manière adaptée, quand un essai clinique n’est pas disponible ou faisable”. De nombreux pays ont déjà commencé à prescrire l’hydroxychloroquine en traitement du Covid-19 dans les établissements de santé.

Aux Etats-Unis, devenus l’épicentre de la pandémie mondiale, l’Institut national de la Santé (NIH) et l’Autorité pour la recherche-développement dans le domaine biomédical (Barda), travaillent sur des essais cliniques. Les derniers chiffres de l’université Johns Hopkins font état de plus de 143.000 cas positifs et 2500 morts pour 4865 rémissions.

S.L. (avec MAP)