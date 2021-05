Covid-19 : Allègement des mesures de confinement en Tunisie

Le gouvernement tunisien a annoncé, mercredi soir, l’allègement des mesures de confinement imposées pour lutter contre la flambée des cas de contaminations au Covid-19, dont l’autorisation des déplacements entre les villes à partir de vendredi prochain.

« A partir du lundi 17 mai jusqu’au 06 juin 2021, de nouvelles mesures seront adoptées, tout en respectant le protocole sanitaire », selon Mme Hasna Ben Slimen, porte-parole du gouvernement, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse.

Tout en faisant état du maintien des mesures de confinement total jusqu’au 16 du mois courant, la porte-parole a indiqué qu’il sera procédé à partir de lundi prochain à la reprise des cours dans les écoles et les lycées et le maintien du couvre-feu et ce à partir de 22h du soir jusqu’au 05h du matin.

Les cours seront également repris ainsi que les activités dans les universités avec l’ouverture des foyers à partir du 16 mai, en plus du respect du protocole sanitaire dans les lieux de culte et les espaces de commerce, a-t-elle ajouté.

M. Ben Slimen a également signalé la nécessité de respecter le protocole sanitaire dans les cafés et les restaurants avec une limite de capacité d’accueil à 30 % dans les espaces fermés et 50 % dans les espaces ouverts.

Elle a affirmé l’accentuation des efforts afin de renforcer la campagne de vaccination tout en accordant une priorité aux catégories qui représentent un risque d’infection élevé dont les enseignants, les instituteurs, le personnel dans le secteur du transport et celui du tourisme.

Le confinement obligatoire est toujours appliqué à l’égard des voyageurs en provenance de l’étranger en plus de l’application des mesures de confinement dans les zones à haut risque de contamination et en cas d’apparition de nouveau variant, a fait savoir la même source.

Selon un dernier bilan du ministère tunisien de la santé, 1.105 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus et 81 décès supplémentaires ont été enregistrés à la date du 11 mai, en milieu de journée, ce qui porte le nombre total des morts à 11.634 depuis le début de l’épidémie.

D’après le bilan quotidien du ministère de la Santé, le nombre d’individus guéris est de 1.716 alors que celui des patients toujours hospitalisés dans des établissements publics et privés est de l’ordre de 2.349, dont 446 en soins intensifs et 135 toujours sous oxygène.

