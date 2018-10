Allemagne: prise d’otage à la gare de Cologne

Les autorités ont immédiatement ordonné l’évacuation de la gare, l’une des plus fréquentées en Allemagne et en Europe occidentale. Elles ont invité les habitants à ne pas s’approcher des lieux et prévenu contre d’éventuelles perturbations du trafic ferroviaire.

Des coups de feu ont été entendus ce lundi dans une gare de Cologne, en Allemagne, et une personne a été prise en otage, ont indiqué la presse et la police. Des coups de feu ont été tirés dans la gare centrale de cette ville.