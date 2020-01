Coronavirus: un troisième cas confirmé en France

Le ministère de la santé français a annoncé, vendredi soir, un troisième cas d’infection par le coronavirus, après les deux détectés à Bordeaux et à Paris.

Le troisième cas est un “proche parent de l’un des cas, qui était en cours d’investigation”, a précisé le ministère dans un communiqué.

Les trois personnes avaient séjourné en Chine et sont hospitalisées un à Bordeaux (sud-ouest) et les deux autres à Paris dans des hôpitaux de référence, a expliqué la même source. Il s’agit des premiers cas en Europe d’infection par ce virus, qui a fait au moins 26 morts en Chine et des centaines de malades dans plusieurs pays asiatiques.

“Une enquête épidémiologique approfondie autour de ces cas a été immédiatement mise en œuvre. Toutes les personnes ayant été en contact étroit avec ces patients sont en cours de recensement. Elles vont recevoir de la part des autorités sanitaires des consignes spécifiques pour éviter tout contact, afin de limiter la propagation du virus”, a souligné le ministère.

“Nous sommes en train de remonter l’histoire de ces patients positifs de façon à rentrer en contact avec les personnes qu’ils ont croisées”, a expliqué la ministre de la santé, citée par la presse. “Nous avons aujourd’hui les premiers cas européens, probablement parce que nous avons mis au point le test très rapidement et que nous sommes capables de les identifier”, a-t-elle dit.

Le ministère organisera un point de presse quotidien afin de communiquer en “toute transparence” sur la situation du virus et pour éviter la circulation de fausses informations notamment sur les réseaux sociaux, avait indiqué la responsable lors d’un point de presse précédent au cours duquel elle avait annoncé les premiers deux cas de Coronavirus en France.

Les autorités françaises avaient annoncé mardi des mesures sanitaires en vue d’éviter tout risque d’entrer dans le territoire de l’Hexagone du coronavirus.

S.L. (avec MAP)