Coronavirus: Trump déclare “l’urgence nationale” (VIDEO)

Le président américain Donald Trump a déclaré ce vendredi une “urgence nationale” tout en invoquant le Stafford Act en raison de la pandémie de coronavirus, deux mesures destinées à libérer l’aide fédérale d’urgence.

Dans une allocution télévisée à partir de la Maison Blanche, Trump a indiqué que cette action “ouvrirait l’accès à jusqu’à 50 milliards de dollars”, notant qu’il s’agit d’une “grande somme d’argent pour les États, les territoires et les localités dans notre lutte commune contre cette maladie”.

Cette décision permet à la Federal Emergency Management Agency (FEMA) de puiser dans des milliards de dollars et de mobiliser plus rapidement du personnel pour aider les agences et les dirigeants des États et des collectivités locales à réagir face à la propagation du coronavirus.

Le Locataire de la Maison Blanche a également annoncé des efforts supplémentaires pour lutter contre le virus, notamment en exhortant les États à mettre en place des centres d’opérations d’urgence et des hôpitaux pour des plans actifs de préparation aux situations d’urgence, ainsi qu’un partenariat avec des entreprises privées pour accroître les capacités de test. Il a aussi déclaré que l’administration travaillait à la mise en place de sites de test au volant. L’administration américaine a été vivement critiquée pour la lenteur du déploiement et la disponibilité des tests par rapport à d’autres pays, comme la Corée du Sud.

“Le but est que les individus puissent conduire et être testés sans avoir à quitter leur voiture”, a poursuivi le président Trump. Le président a rencontré plus tôt dans la journée des dirigeants de laboratoires et de pharmacies pour discuter de l’initiative.

Trump était notamment accompagné du secrétaire à la Santé Alex Azar, du vice-président Mike Pence et du Dr Deborah Birx, l’expert en santé du Département d’État qui aide à coordonner la réponse fédérale.

“Notre objectif primordial est d’arrêter la propagation du virus”, a souligné le président américain. “Cela va passer (…) et nous en sortirons encore plus forts”.

