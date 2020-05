Coronavirus: Trump annonce de nouvelles mesures

Le président américain Donald Trump a annoncé, jeudi, des mesures supplémentaires que son administration veut prendre pour protéger les personnes âgées contre le coronavirus.

Les personnes âgées sont des candidats à haut risque de contracter le virus, souffrant des symptômes les plus graves et leurs taux de mortalité sont plus élevés que la population générale.

Intervenant lors d’un événement consacré à la question, Trump a indiqué que l’agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) enverra des cargaisons supplémentaires d’équipements de protection aux 15.400 foyers de soins certifiés par les services publics d’assurance “Medicaid” et “Medicare”.

Le président américain a également déclaré que les Centers for Medicare & Medicaid Services fourniront aux États 81 millions de dollars de la loi CARES pour augmenter les inspections des maisons de soins infirmiers.

Trump a annoncé qu’une nouvelle mesure sera finalisée cette semaine, exigeant que les informations sur les cas de coronavirus dans les maisons de retraite soient signalées directement aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et que les données des tests soient publiées en ligne. La nouvelle règle obligera également les maisons de soins infirmiers à signaler les cas aux résidents et aux membres de leur famille.

Le président a également annoncé la création de la “Commission du coronavirus pour la sécurité et la qualité dans les maisons de soins infirmiers”.

Trump a déclaré que la commission serait composée d’éminents experts de la filière, de médecins et de scientifiques, de défenseurs des résidents et des patients et d’autres. La commission se réunira en mai et émettra des recommandations concernant des mesures supplémentaires pour protéger les personnes âgées, a-t-il ajouté.

