Coronavirus: près de 370 décès en Algérie

Seize nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant ainsi le nombre total des décès à 364 alors que celui des rémissions a atteint 846, a annoncé vendredi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de cette pandémie, Djamel Fourar.

Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie, Fourar a indiqué que 150 nouveaux cas confirmés de covid-19 ont été enregistrés durant la même période, portant le nombre de cas confirmés à 2418.

Les nouveaux décès, enregistrés entre le 8 et le 16 avril courant ont été recensés à travers 11 wilayas, à savoir Alger (3 cas), Blida (2 cas), Tizi Ouzou (2), Bordj Bou Arreridj (2) et un cas dans chacune des wilayas de Bejaia, Ouargla, Biskra, Constantine, Sétif, Ghardaïa et Oran, a précisé Dr Fourar, a-t-il précisé.

Le responsable a, de même, souligné que le nombre des cas sous traitement a atteint 3635, comprenant 1529 cas confirmés par analyses de laboratoires et 2106 cas “suspects” diagnostiqués par radiologie et scanner.

Relevant que 64 patients sont toujours en soins intensifs, il a expliqué que l’ensemble des cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas, ajoutant que la tranche d’âge 25-60 ans représente 53% des cas. “Un pourcentage qui indique que le confinement n’est pas totalement respecté par la catégorie active de la population”, a-t-il regretté.

