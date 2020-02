Coronavirus: nouvelle sortie du directeur général de l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a plaidé ce mercredi pour l’union et la solidarité entre les pays face au nouveau coronavirus, “un ennemi commun qui transcende les frontières”.

“Cette épidémie est un test de solidarité – politique, financière et scientifique. Nous devons nous unir pour combattre un ennemi commun qui transcende les frontières, nous assurer que nous avons les ressources nécessaires pour endiguer cette épidémie”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité par un communiqué de l’OMS.

«J’apprécie la réponse positive de la communauté des scientifiques à se joindre à nous pour élaborer des plans concrets», a précisé Ghebreyesus dans ce communiqué sanctionnant les travaux d’un forum scientifique convoqué par l’OMS.

Lors de cette réunion, “des experts de la santé du monde entier se sont réunis au siège de l’Organisation mondiale de la santé pour évaluer le niveau actuel des connaissances sur la nouvelle maladie Covid-19, d’identifier ensemble les lacunes, d’accélérer les travaux et la recherche en priorité des fonds nécessaires pour aider à arrêter cette épidémie”, souligne le communiqué.

La rencontre a réuni les principaux bailleurs de fonds de recherche et plus de 300 scientifiques et chercheurs de différentes disciplines. Ils ont discuté de tous les aspects de l’épidémie et des moyens de la contrôler.

« Cette réunion nous a permis d’identifier les priorités urgentes pour la recherche. En tant que groupe de bailleurs de fonds, nous continuerons à mobiliser, coordonner et harmoniser notre financement pour permettre la recherche nécessaire pour faire face à cette crise et stopper l’épidémie, en partenariat avec l’ OMS”, a déclaré Yazdan Yazdanpanah, président de GloPID-R, une alliance mondiale de financement de la recherche internationale.

Au cours de la réunion, plus de 300 scientifiques et chercheurs ont établi un ensemble de priorités mondiales de recherche.

M.S. (avec MAP)