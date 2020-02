Coronavirus: nouveau bilan en Chine, la situation n’est pas rassurante

Le bilan des décès confirmés dus au coronavirus en Chine est passé à 304 morts après que les autorités de la province du Hubei ont annoncé dimanche 45 nouveaux décès.

Dans son point quotidien, la commission de la Santé de cette province du centre de la Chine a aussi fait état de 1.921 nouveaux cas confirmés d’infection dans le Hubei.

Ces cas supplémentaires portent à plus de 14.000 le nombre total des infections confirmées dans l’ensemble de la Chine, selon la même source.

Le virus serait apparu en décembre sur un marché de la ville de Wuhan, capitale du Hubei, qui vendait des animaux sauvages.

La Chine est de plus en plus isolée depuis quelques jours, un nombre croissant de pays parmi lesquels les Etats-Unis et l’Australie ayant pris des mesures draconiennes concernant les voyageurs en provenance de Chine.

L’épidémie a désormais pris les proportions d’une urgence sanitaire mondiale avec des cas signalés dans plus de 20 pays.

FG