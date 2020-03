Coronavirus: New York en état d’urgence

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a déclaré ce samedi l’état d’urgence alors que les autorités tentent de lutter contre la propagation du coronavirus.

Les autorités locales ont signalé 76 cas de coronavirus à New York, dont 10 personnes actuellement hospitalisées, a fait savoir le gouverneur.

New York a commandé “des centaines” de tests pour le coronavirus et prévoit d’en demander beaucoup plus, a déclaré Cuomo à la presse.

“Je testerais autant de personnes que possible, parce qu’il faut qu’on sache”, a-t-il dit. Vendredi, New York avait signalé 44 cas de coronavirus.

Par ailleurs, la National Basketball Association (NBA) a demandé aux équipes de commencer à prévoir des plans d’urgence si elles devaient jouer des matchs à huit clos, à cause de la propagation du coronavirus. Dans une note de service diffusée par CNN, la ligue a conseillé aux équipes d’identifier “les actions nécessaires s’il devenait impératif de jouer avec seulement le personnel essentiel présent”.

Plus de 300 cas de coronavirus ont été confirmés aux États-Unis, dont 17 ont perdu la vie, tandis que plus de 100 000 cas ont été signalés dans le monde.

M.S. (avec MAP)