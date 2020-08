Coronavirus : l’UE va soutenir de nouveaux projets de recherche

La Commission européenne a annoncé mardi qu’elle soutiendra 23 nouveaux projets de recherche à hauteur de 128 millions d’euros pour faire face à la pandémie de coronavirus.

« Ce financement au titre d’Horizon 2020, le programme de l’UE pour la recherche et l’innovation, s’inscrit dans l’engagement pris par la Commission de consacrer 1,4 milliard d’euros à l’initiative de la Réponse mondiale au coronavirus, lancée par la présidente Ursula von der Leyen en mai 2020 », indique un communiqué de l’exécutif européen.

Les 23 projets sélectionnés en vue d’un financement concernent 347 équipes de recherche provenant de 40 pays, dont 34 participants issus de 16 pays non membres de l’UE, précise la même source.

« Ce financement permettra aux chercheurs de lutter contre la pandémie et ses conséquences en renforçant la capacité industrielle de fabrication et de déploiement de solutions facilement accessibles, de développer des technologies médicales et des outils numériques, d’améliorer la compréhension des incidences comportementales et socio-économiques de la pandémie et de tirer des enseignements de grands groupes de patients (cohortes) à travers l’Europe », souligne la Commission.

Ces actions de recherche complètent les efforts déjà entrepris pour mettre au point des diagnostics, des traitements et des vaccins, ajoute-t-on.

« Le financement d’urgence accordé au titre d’Horizon 2020 permettra aux chercheurs de développer rapidement des solutions avec et pour les patients, le personnel soignant, les hôpitaux, les communautés locales et les entreprises. Les résultats les aideront à mieux faire face et à survivre aux infections au coronavirus. Il est encourageant de voir la communauté des chercheurs se mobiliser aussi rapidement et de manière aussi forte », s’est félicitée Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse, citée dans le communiqué.

Selon la Commission européenne, ce nouveau financement vient compléter les actions précédentes visant à soutenir 18 projets avec une enveloppe de 48,2 millions d’euros pour la mise au point de diagnostics, traitements, vaccins et la préparation aux épidémies, et un investissement de 117 millions d’euros dans 8 projets axés sur le diagnostic et le traitement, dans le cadre de l’initiative en matière de médicaments innovants, ainsi que des mesures de soutien des idées innovantes par l’intermédiaire du Conseil européen de l’innovation.