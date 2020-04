Coronavirus: l’évolution des guérisons dans le monde en chiffres

Plus de 377.840 cas de guérison ont été recensés dans le monde après leur contamination au nouveau coronavirus (Covid-19), qui a touché plus de 1,7 million de personnes et fait plus de 102.864 décès dans 208 pays depuis son apparition en décembre dernier.

Le Maroc a enregistré, à ce jour, 141 cas de guérison, sur un total de 1.527 contaminations, dont 110 décès.

En Chine, épicentre de la pandémie, le bilan des guérisons a grimpé à 77.525 cas.

Les pays ayant recensé le plus grand nombre de guérisons sont l’Espagne (55.668 ), l’Allemagne (53.913), l’Iran (35.465), l’Italie (30.455), les États-Unis (27.314), la France (24.932), la Suisse (11.100), la Corée du Sud (7.243), l’Autriche (6.604), la Belgique (5.568), le Canada (6.013) et l’Australie (3.265). Voici les autres cas de guérison recensés dans le monde jusqu’à vendredi :

Turquie (2.423), Malaisie (1.830), Danemark (1.773), Pérou (1.438), Chili (1.571), Thaïlande (1.135), Russie (1.045), Islande (751), Roumanie (729), Pakistan (762), Japon (685), Arabie Saoudite (685), Inde (774), Mexique (633), Diamond Princess (619), Bahreïn (551), Luxembourg (500), Irak (550), Singapour (492), Nouvelle Zélande (422), Afrique du Sud (410), Algérie (405), Egypte (384), Suède (381), Argentine (375), Pologne (375), Tchèque (370), Equateur (368), Royaume-Uni (344), Hong Kong (336), Finlande (300), Indonésie (282), Grèce (269), Émirats Arabes Unis (268), Pays-Bas (250), Portugal (233), Croatie (231), Qatar (227), Uruguay (214), Albanie (182), Colombie (197), Brésil (173), Biélorussie (169), Jordanie (170), Arménie (173), Burkina Faso (149), Îles Féroé (145), Vietnam (144), Philippines (157), Slovénie (137), Sénégal (137). Par ailleurs, des guérisons allant de 20 à 100 personnes ont été enregistrées dans les pays suivants:

Brunei (99), Taiwan (99), Cameroun (98), République Dominicaine (98), Estonie (93), Venezuela (84), Ukraine (79), Liban (76), Moldavie (75), Cambodge (75), Andorre (71), Gibraltar (69), Kazakhstan (68), Guadeloupe (67), Bulgarie (62), Liechtenstein (55), Lituanie (54), Géorgie (54), Chypre (58), Côte d’Ivoire (54), Nigeria (58), Saint Marin (50), Mayotte (50), Sri Lanka (54), Martinique (50), Palestine (46), Guyane française (43), Ouzbékistan(42), Macédoine du Nord (41), Niger (41), Réunion (40), Îles Anglo-Normandes (40), Djibouti ( 36), Kirghizistan (44), Bangladesh ( 33), Norvège (32), Afghanistan (32), Costa Rica (42).

Deux guérisons ont été enregistrées en Bolivie, Myanmar, Mozambique, Angola, Soudan, Tchad, Vatican, Mauritanie, Bhoutan, Gambie et une seule au Gabon, Somalie, Nouvelle-Calédonie, Sainte-Lucie, Somalie, St. Vincent Grenadines , Népal , Cap Vert, St. Barth, Îles Falkland et Timor-Leste.

S.L. (avec MAP)