Coronavirus: l’Espagne franchit le cap des 20.000 décès

L’Espagne a franchi, ce samedi, le cap des 20.000 décès dus au nouveau coronavirus, en hausse de 565 morts (+2,9%) par rapport aux chiffres notifiés la veille par le ministère de la Santé.

Depuis l’apparition de l’épidémie, 20.043 personnes ont succombé à la maladie, faisant de l’Espagne le troisième pays le plus endeuillé du monde derrière les Etats-Unis et l’Italie, ressort-il des données du ministère.

Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus a atteint 191.726 en Espagne, en augmentation de 4.499 (+1,9) par rapport aux données de vendredi. Sur le nombre total de cas confirmés, 3.166 personnes ont été guéries en 24H, en hausse de 2,3% par rapport à la veille, portant à 74.662 le nombre total des rétablissements.

Madrid reste de loin la communauté autonome la plus touchée du pays, avec 52.946 cas de contamination confirmés et 7.132 décès, suivie de la Catalogne avec 3.879 morts et 39.943 cas confirmés. L’Espagne est entrée mardi dans son deuxième mois de confinement prévu jusqu’au 26 avril.

S.L. (avec MAP)