Coronavirus: les USA franchissent la barre des 4 millions de cas

Le nombre de cas de contamination au Covid-19 aux Etats-Unis a dépassé jeudi 4 millions, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Plus de 143000 Américains sont décédés suite à cette maladie virale qui a vu récemment une nouvelle flambée de cas notamment en Californie, en Floride et au Texas.

A la faveur de la réintroduction des mesures de fermeture, de distanciation sociale et au port du masque, la hausse exponentielle a été néanmoins estompée dans d’autres Etats comme l’Iowa, les Caroline du Nord et du Sud et l’Arizona. Le nombre d’infections et d’hospitalisations liées aux coronavirus ont augmenté dans le pays, considéré comme l’épicentre mondial de la pandémie à l’heure où l’administration Trump s’active pour rouvrir les écoles et ramener l’économie américaine à la normale.

« Les experts en santé publique ont averti que le nombre réel de personnes infectées est certainement beaucoup plus élevé que le nombre de cas signalés, et pourrait être jusqu’à 13 fois plus élevé dans certaines régions », rapporte le New York Times.

Les cas ont tendance à augmenter dans 39 États, ainsi qu’à Washington D.C., au Porto Rico et dans les îles Vierges américaines, et ne diminuent que dans deux. Au cours de la semaine dernière, les cas ont augmenté le plus rapidement, comparé à la population, en Floride, en Louisiane et au Mississippi. Le Texas a enregistré plus de 10.000 cas chaque jour, en moyenne, note la publication. Lors de son premier point de presse sur la pandémie du Covid-19 depuis avril, le président américain Donald Trump a lui-même reconnu que la situation va « s’empirer avant de s’améliorer ».

« Cela va sûrement, malheureusement, empirer avant de s’améliorer. Je n’aime pas dire ça mais c’est comme ça », a-t-il déclaré qualifiant de «préoccupante» la flambée de nombre de cas de contamination notamment dans les Etats du Sud.

Il a en outre exhorté tous les Américains à porter un masque lorsque la distanciation sociale n’est pas possible.

Bien qu’il ait reconnu la gravité de la situation, le président américain a continué à vanter les progrès de son administration en matière de tests, de thérapies et de développement de vaccins, notant que d’autres pays mènent la même lutte contre le virus invisible.

Sur le front économique, la Maison Blanche et les républicains majoritaires au Sénat sont proches d’un accord sur un nouveau plan de sauvetage économique qui comprend une autre série de mesures de soutien directes aux particuliers, une aide supplémentaire aux petites entreprises et une extension partielle des allocations de chômage améliorées.

Signe du sévère impact économique de la pandémie, quelque 31,8 millions d’Américains perçoivent des allocations de chômage sous une forme ou une autre, alors que plus de 1,4 million de nouvelles demandes de ces indemnités ont été déposées la semaine dernière, selon les derniers chiffres du ministère du Travail.

S.L. (avec MAP)