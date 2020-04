Coronavirus : le roi Salmane ordonne la prolongation du couvre-feu

L’Arabie saoudite a annoncé, dimanche, le prolongement, jusqu’à nouvel ordre, du couvre-feu, décrété le 23 mars, pour contenir la pandémie de Covid-19 dans le pays.

Le Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, ordonne la prolongation du couvre-feu selon les taux et indicateurs actuels de la propagation du Coronavirus, jusqu’à nouvel ordre”, a indiqué une source officielle, citée par l’agence de presse officielle SPA

Toutes les mesures de précaution annoncées précédemment dans un certain nombre de villes, gouvernorats et zones résidentielles, en plus de l’interdiction des déplacements dans 13 provinces du royaume, sont maintenues, ajoute-on.

L’Arabie saoudite a officiellement annoncé plus de 4.033 cas d’infection dont 52 décès dus au covid-19 et 720 guérisons.