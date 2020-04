Coronavirus: le point sur la situation en Espagne

Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus a atteint 177.633 en Espagne, en hausse de 5.092 en 24 heures, dont 70.853 ont été déclarés guéris, a annoncé, mercredi, le ministère de la Santé.

La pandémie a fait 523 nouveaux décès, soit 44 de moins par rapport à la veille, portant à 18.579 victimes le nombre total de morts depuis l’apparition du virus, contre 18.056 décès enregistrés jusqu’au mardi, ressort-il des données du ministère. Sur le nombre total de cas confirmés, 3.349 personnes ont été guéries en 24H, portant à 70.853 le nombre total des rétablissements, ce qui représente 39,8% du total. Madrid reste de loin la communauté autonome la plus touchée du pays, avec 49.526 cas de contamination confirmés et 6.724 décès, suivie de la Catalogne avec 3.756 morts et 36.505 cas confirmés.

L’Espagne est entrée mardi dans son deuxième mois de confinement prévu jusqu’au 26 avril.

S.L. (avec MAP)