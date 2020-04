Coronavirus: le point sur la situation en Algérie

Dix nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre total des décès à 336 alors que celui des guérirons a atteint 708, a indiqué mercredi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de cette pandémie, Djamel Fourar.

Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de l’épidémie, Fourar a noté que 90 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés dans le pays, portant ainsi le nombre personnes infectées à 2160.

Il a précisé que les nouveaux décès ont été recensés à travers 6 wilayas, à savoir Alger (4 cas), Blida (2), et un cas dans chacune des wilayas de Sidi Bel Abbès, Jijel, Constantine et Oran. L’ensemble des cas au coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas, dont 56% à Blida et Alger, a-t-il dit, notant que la moyenne d’âge des personnes affectées est de 53 ans alors que 42% ont 60 ans et plus.

Le responsable a, de même, souligné que les 336 décès ont été recensés à travers 38 wilayas, dont 52% à Alger et Blida, avec une moyenne d’âge de 64 ans, faisant remarquer, en outre, que 26 wilayas n’ont enregistré aucun cas au coronavirus ce mercredi et que 15 autres ont enregistré entre un et trois cas.

S.L. (avec MAP)