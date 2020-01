Coronavirus: le phénomène prend de l’ampleur en Chine

Une première ville chinoise située en dehors de l’épicentre du nouveau coronavirus à Wuhan (centre) a annoncé dimanche des mesures de restrictions d’accès pour tenter d’enrayer la propagation de la pneumonie virale.

Il s’agit de Shantou, une ville de plus de 5 millions d’habitants située à plus de 1.000 km au sud de Wuhan, qui va interdire l’accès de tous les véhicules non essentiels à partir de minuit (16H00 GMT), ont annoncé les autorités locales, alors que l’épidémie continue à se propager dans l’ensemble du pays.

Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus en Chine a grimpé à 56 morts et près de 2.000 personnes contaminées, ont annoncé dimanche les autorités chinoises. Malgré le renforcement des mesures prises pour tenter d’enrayer la propagation du virus de pneumonie virale, l’épidémie a atteint l’Europe et l’Australie.

L’épidémie survient en plein chassé-croisé du Nouvel An, lorsque les Chinois mettent à profit leurs sept jours de congé pour voyager d’un bout à l’autre de leur pays.

Des médecins militaires ont été dépêchés à Wuhan, la ville du centre de la Chine où est apparu en décembre le virus, actuellement de facto mise en quarantaine, et la construction d’un deuxième hôpital d’urgence y a été lancée.

Outre Wuhan, pratiquement toute la province du Hubei est coupée du monde, portant le nombre total des habitants confinés à plus de 56 millions.

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche qu’ils vont organiser l’évacuation de leur personnel diplomatique et d’autres ressortissants américains bloqués en Chine à Wuhan, épicentre de l’épidémie de pneumonie virale.Washington espère faire partir un vol direct de Wuhan à San Francisco mardi, a annoncé le département d’Etat dans un communiqué.

DS